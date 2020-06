Kiel

Land schnürt 354 Millionen-Paket für Wirtschaft und Kommunen

15.06.2020, 15:37 Uhr | dpa

Mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von 354 Millionen Euro will die Landesregierung die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln und die Kommunen unterstützen. Wirtschaft und Kommunen in Schleswig-Holstein sollen maximal von dem im Bund aufgelegten Konjunkturprogramm profitieren, erklärten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag in Kiel.

Mit 184 Millionen Euro soll das Programm des Bundes umgesetzt und ergänzt werden. Weitere 170 Millionen Euro werde das Land einsetzen, um den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu erstatten. 17 Millionen Euro sollen darüber hinaus durch Umschichtungen in bestehenden Programmen mobilisiert werden. Die 184 Millionen gehören zu den bereits im Mai vom Landtag in einem zweiten Nachtragshaushalt auf eine Milliarde Euro aufgestockten Corona-Hilfen des Landes. Die weiteren Mittel sind zusätzlich.

"Die Landesregierung wird den Vorschlägen der Bundesregierung sowie die im Konjunkturprogramm vorgeschlagenen Steuerrechtsänderungen im Bundesrat zustimmen", sagte Günther. "Wir sind uns einig in dem Ziel, die Konjunktur zu stärken, Arbeitsplätze zu erhalten, Familien zu entlasten und Kommunen zu unterstützen." Die Jamaika-Regierung werde ihren Beitrag dazu leisten, dass die Programme schnell an den Start gehen können. Wie Heinold und Buchholz unterstrich der Ministerpräsident: "Wir wollen das Bundesprogramm nutzen, um unsere Jamaika-Schwerpunkte Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz sowie Digitalisierung weiter zu stärken."