Kiel

Fleischwirtschaft und Polizeirecht Thema im Kieler Landtag

17.06.2020, 02:48 Uhr | dpa

Zum Auftakt seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause debattiert der Landtag in Kiel heute über die Bedingungen für osteuropäische Arbeiter in der Fleischindustrie. Sowohl die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP als auch die oppositionelle SPD setzen sich mit Anträgen für Verbesserungen der Arbeits- und Wohnbedingungen ein. Sie wollen auch erreichen, dass soziale Mindeststandards nicht mehr unterlaufen werden. Das Thema war im Zusammenhang mit gehäuften Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Weitere Schwerpunkte im Landtag sind die geplante Reform des Polizeirechts sowie die Belastungen für Familien und Alleinerziehende in der Corona-Krise.