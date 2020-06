Kiel

Holstein gegen Lieblingsgegner Dynamo

17.06.2020, 16:23 Uhr | dpa

Am Tag vor dem Zweitliga-Spiel gegen Dynamo Dresden war bei Holstein Kiel kein Wort zur überraschenden Auszeit von Trainer Ole Werner zu hören. Sportchef Uwe Stöver verwies am Mittwoch auf die Stellungnahme des Vereins vom Vortag. Darin war mitgeteilt worden, dass der 32-Jährige den Fußball-Zweitligisten in den restlichen drei Saisonspielen nicht mehr betreuen werde. "Private Gründe" würden die "volle Aufmerksamkeit und Kraft" von Werner erfordern, hatte es bei der Bekanntgabe geheißen.

Auf die Frage, ob Werners Pause länger dauern könnte, antwortete Stöver: "Wir gucken nur auf den Zeitraum der nächsten drei Spiele." Er selbst werde nun "noch näher an die Mannschaft heranrücken". Die erste der verbleibenden Partien ist am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten aus Dresden. Bis zum Saisonschluss wird die Mannschaft von der Förde von den Werner-Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann vorbereitet und trainiert.

Mit 39 Punkten haben die Kieler nur noch geringe Abstiegssorgen, auch wenn sie aus den vergangenen vier Partien nur einen Zähler holten. "Wir sind uns der Situation bewusst, dass wir noch Punkte brauchen, um ganz sicher zu gehen", meinte Boll dennoch.

Vor allem die Holstein-Defensive zeigte sich zuletzt durchlässig. Seit Ende der Corona-Pause kassierten die Norddeutschen 13 Gegentreffer in sechs Spielen. Immerhin ist die Bilanz gegen die Sachsen makellos: Die Kieler gewann alle bisherigen fünf Spiele in der 2. Bundesliga.

Boll und sein Partner Kohlmann müssen gegen Dynamo in jedem Fall auf die verletzten Janni Serra und Alexander Mühling verzichten. Dagegen steht Offensivspieler Jae-Sung Lee wieder zur Verfügung. Er hatte beim 1:2 am Wochenende gegen Wehen Wiesbaden wegen Leistenbeschwerden gefehlt.