Dynamo Dresden braucht bei Angstgegner Kiel einen Sieg

18.06.2020, 03:03 Uhr | dpa

Dynamo Dresden steht am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel gehörig unter Druck. Um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben, braucht das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga einen Sieg. "Es heißt, das was uns erwartet anzunehmen und da zu sein, um die letzte Chance, die wir haben, wirklich zu kämpfen", sagte Trainer Markus Kauczinski. Gegen die "Störche" haben die Sachsen in fünf Anläufen jedoch noch nie gepunktet. Zudem muss Kauczinski auf die Verletzten Dzenis Burnic und Justin Löwe sowie den gesperrten Jannis Nikolaou verzichten. Godsway Donyoh und Simon Makienok sind noch fraglich.