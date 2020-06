Wiederbelebung scheiterte

Mann nach Wohnungsbrand in Kiel gestorben

18.06.2020, 18:05 Uhr | dpa

In Kiel ist ein Mann nach einem Wohnungsbrand an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wiederbelebungsversuche waren gescheitert, wie die Feuerwehr erklärte.

Nach einem Wohnungsbrand in Kiel-Wellsee ist am Donnerstagmorgen ein Mann gestorben. Einsatzkräfte hatten den schwer verletzten Mann und einen Hund noch aus der Wohnung in der Straße "Am Kirchenberg" gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Wiederbelebungsversuche an dem Brandopfer scheiterten jedoch. Der Mann starb noch am Unglücksort. Der Hund sei vom Arbeitswagen der Hauptfeuerwache versorgt worden. Die Feuerwehr war gegen 7.50 Uhr von einem Anrufer über einen piependen Rauchwarnmelder informiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.