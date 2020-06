Kiel

Garg warnt vor Sorglosigkeit im Umgang mit Corona-Pandemie

19.06.2020, 12:31 Uhr | dpa

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat vor einem zu laxen Verhalten angesichts der mittlerweile relativ niedrigen Zahl an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gewarnt. Er sei froh, dass die Menschen "nach Wochen der Angst" wieder aufatmeten, sagte Garg am Freitag im Landtag. Dies dürfe aber nicht zu Sorglosigkeit führen. Denn die Corona-Pandemie sei mitnichten verschwunden.

Das Land sei gut vorbereitet für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder steigen sollten, sagte Garg. Bei Auftreten einer Infektion beispielsweise in einem Alten- und Pflegeheim erfolgten Tests aller Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtungen auf Covid-19. Zudem hat die Landesregierung wiederholte Stichproben-Tests in Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und dem Tourismus-Bereich angekündigt.

Stichprobenartige Untersuchungen in Pflegeheimen sind in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Dithmarschen geplant. An den Schulen und Kitas sind diese in Lübeck, Kiel und im Kreis Segeberg vorgesehen. Schleswig-Holstein will für seine stichprobenartige Corona- Untersuchungen fünf Millionen Euro bereitstellen. Das Land fördert auch ein Forschungsprojekt zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus.

Der SPD gehen die stichprobenartigen Corona-Untersuchungen nicht weit genug. Die SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls forderte regelmäßige Tests des Personals von stationären Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten, in Kliniken und ambulanter Gesundheitsversorgung sowie von Rettungsdiensten.