Kiel

Verdi befürchtet Karstadt-Kaufhof-Kahlschlag im Norden

19.06.2020, 15:17 Uhr | dpa

Das Logo einer Kaufhof-Filiale ist am Morgen unbeleuchtet. Foto: Oliver Berg/dpa/Arcvhivbild (Quelle: dpa)

Die Schließungspläne für 62 der 172 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) haben offenkundig erhebliche Auswirkungen auf Schleswig-Holstein. Laut Gewerkschaft Verdi hat der Konzern entschieden, mit Ausnahme des Standorts Kiel vermutlich alle Häuser im Land zu schließen. Betroffen wären dann die Standorte Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Flensburg mit zusammen 280 Beschäftigten.

Verdi sprach von einem Kahlschlag. "Das ist eine ganz bittere Botschaft für die Beschäftigten im Karstadt-Traditionsland Schleswig-Holstein", sagte Verdi-Handelsexperte Matthias Baumgart. "Wenn die Informationen stimmen, zahlen wieder mal die Beschäftigten der betroffenen Filialen die Zeche für die Fehler des obersten Managements und die Ignoranz der Unternehmensführung, was Vorschläge von Betriebsräten und Beschäftigten angeht."

Wann Filialen geschlossen werden sollen, ist laut Verdi noch nicht bekannt. Verdi-Landeschefin Susanne Schöttke forderte die Landesregierung auf, unverzüglich gegenzusteuern. Sie müsse die Kommunalpolitik, Unternehmensvertreter und Vermieter an den Tisch holen, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten.

Den Konzernplänen zufolge dürften rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. "Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden", sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.

Für die Schließungsfilialen bestehe angesichts der Corona-Folgen keine wirtschaftliche Perspektive mehr, betonte Gleiwitz. Am Donnerstagabend hatten sich das Unternehmen, der Gesamtbetriebsrat und Verdi auf einen Sozialplan verständigt. Gekündigte Mitarbeiter sollen für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können. Der Konzern war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten.