Kiel

Corona beeinflusst auch Kieler Theaterpläne

19.06.2020, 15:31 Uhr | dpa

Das Kieler Theater startet Mitte August in die neue Saison. Bis Dezember soll es 19 Premieren in Oper, Ballett, Schauspiel und Jugendtheater geben. Das Theater setze bewusst auf Stücke, die in der Corona-Zeit eigens unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln erarbeitet werden und kreativ mit der Situation umgehen, hieß es am Freitag bei der Vorstellung des Spielplans. Um flexibel bleiben zu können, wird der Spielplan für Januar bis Juni 2021 später veröffentlicht.

Das Schauspiel läutet die Spielzeit am 15. August mit dem Liederabend "Max und Moritz - Wir wollen immer artig sein" ein - mit vielen Songs von Volkslied bis Rap. Tschechows "Die Möwe" folgt am 29. August, der Klassiker "Love Letters" ab 25. September. Max Frischs "Homo Faber" kommt am 10. Oktober auf die Bühne.

Die Oper startet am 22. August mit der Eigenproduktion "Balkonien": Fünf Akteure singen von fünf Balkonen über Sorgen und Erlebnisse, unterlegt mit Musik von Klassik bis Pop. Die Mozart-Oper "Die Gärtnerin aus Liebe" ist für den 12. September angesetzt. Zum Saisonprogramm gehört auch ein 300 Jahre lang vergessenes Werk von Alessandro Scarlatti: "Il Cambise - Geliebter Feind".

Das Ballett eröffnet seine Saison am 19. September mit dem Tanzabend "Solitär". Dieser wurde aus Solostücken zusammengefügt, die während des Corona-Shutdowns erarbeitet wurden. "Das Publikum erwartet die vielleicht bisher persönlichste Choreographie von Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko, da er die Tänzer*innen darin selbst erzählen lässt", kündigte das Theater an.

Ein Klassiker der Weltliteratur steht mit "Das Bildnis des Dorian Gray" von Oscar Wilde ab dem 7. November auf dem Programm. Das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners lädt 2020/21 zu insgesamt neun Philharmonischen Konzerten in den Konzertsaal am Kieler Schloss, der ab Herbst 2021 generalsaniert wird. Bei den ersten drei Konzerten musiziert nur eine kleine Besetzung, um die Abstandsregeln einhalten zu können.