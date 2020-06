Kiel

Stegner stellt Ergebnis der Akteneinsicht zum Grote-Aus vor

22.06.2020, 01:59 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner will sich heute mit neuen Erkenntnissen zum Rauswurf von CDU-Innenminister Hans-Joachim Grote an die Öffentlichkeit wenden. "Wir sind überzeugt, nun die tatsächlichen Gründe und Absichten, die hinter der Kabinettsumbildung stecken, zu kennen", teilte ein SPD-Fraktionssprecher mit. Stegner hatte zuvor Einsicht in Akten aus der Staatskanzlei, dem Innenministerium und dem Justizministerium zu den Vorgängen um die Kabinettsumbildung genommen und dabei laut SPD "hoch relevante Erkenntnisse" gewonnen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Grote am 28. April entlassen. Nun wirft ihm Grote vor, den Innen- und Rechtsausschuss über Inhalte des Entlassungsgesprächs mit ihm falsch informiert zu haben. Kurz vor seiner Entlassung sprachen beide über die Kommunikation des Ministers mit einem Journalisten. Günther fühlte sich von ihm falsch über dessen Kommunikation mit einem ehemaligen Polizeigewerkschafter und dem Journalisten informiert und begründete seine Entscheidung mit fehlenden Vertrauen.

Gegen den Polizisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Geheimnisverrats. Er soll Polizeiinterna an Journalisten durchgestochen haben. Auf seinem Mobiltelefon fanden Ermittler WhatsApp-Chats, darunter auch Chats zwischen Grote und dem Journalisten, die dieser an den Polizisten weiterleitete.