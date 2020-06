Kiel

Mehrere Millionen veruntreut? Ex-Finanzmanager vor Gericht

22.06.2020, 03:05 Uhr | dpa

Wegen Veruntreuung von 2,8 Millionen Euro muss sich ein 61-Jähriger Ex-Finanzmanager von heute an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Das betroffene Unternehmen, dessen Europazentrale in Norderstedt sitzt, wirft dem Mann sogar einen Vermögensschaden von sechs Millionen Euro in den Jahren 2004 bis 2019 vor. Ein Teil der Vorwürfe ist möglicherweise bereits verjährt. Die Staatsanwaltschaft klagt nur Vermögensschäden der Jahre 2014 bis 2019 an.

Der Ex-Manager wurde nach Unternehmensangaben im September 2013 fristlos entlassen. Nach Gerichtsangaben sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Er soll in der Unternehmensführung für Buchhaltung und Zahlungsverkehr zuständig gewesen sein. Die Wirtschaftsstrafkammer hat nur zwei Verhandlungstage anberaumt, was auf ein Geständnis und einen Deal zur Minderung des Strafmaßes hindeuten könnte.