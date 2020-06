Kiel

Bewährungsstrafe für Imbissbetreiber: Steuerhinterziehung

22.06.2020, 15:23 Uhr | dpa

Wegen jahrelanger Steuerhinterziehung mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist der Betreiber eines Kieler Imbisses und Lieferdienstes zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Das Gericht sprach den Angeklagten am Montag in 18 Fällen mit einem Schaden von rund einer halben Million Euro schuldig. Die Einziehung des Betrages wurde angeordnet. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und acht Monate Haft beantragt, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der inzwischen insolvente Angeklagte hatte die Vorwürfe gestanden. Die Staatsanwaltschaft legte dem 59-Jähringen insgesamt 19 Fälle zwischen Anfang 2012 und Ende 2018 zur Last. Demnach verbuchte er in großem Umfang Wareneinkäufe unvollständig und verkaufte die Produkte unversteuert. Dadurch seien dem Fiskus Steuereinnahmen in Höhe von rund 400 000 Euro und der Stadt Kiel Gewerbesteuern in Höhe von etwa 150 000 Euro entgangen.