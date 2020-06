Kiel

Nord-Grüne blicken über Corona-Zeit hinaus

23.06.2020, 06:45 Uhr | dpa

Mitten in der Corona-Krise nehmen die Grünen in Schleswig-Holstein die Zeit nach der Pandemie ins Visier. "Noch sind wir dabei, die Krise zu bewältigen, aber jetzt müssen wir entscheiden, auf welchem Weg wir aus der Krise gehen wollen", sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, ob dies zukunftsgewandt geschehen soll oder mit rückwärtsgewandten Ideen. Die Grünen hätten sich für den ersten Weg entschieden. Ihre Ideen haben die Grünen in einem Papier gebündelt, das Regis und die Co-Vorsitzende Ann-Kathrin Tranziska am Mittwoch unter dem Motto "Mut zum Wandel" der Presse vorstellen wollen.

In kurzer Zeit hätten die Grünen ein rund 30-seitiges Papier mit politischen Antworten auf die Corona-Krise und auf die Klima-Krise erstellt, sagte Regis. Zugleich gehe es darum, den solidarischen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.