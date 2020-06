Kiel

Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regel für Schlachthöfe

23.06.2020, 21:13 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein verschärft wegen der vielen Corona-Fälle in deutschen Schlachthöfen die Kontrollen und Vorschriften in den Betrieben. Künftig müssen neue Beschäftigte in großen fleischverarbeitenden Betrieben zwei negative Tests vorweisen können, bevor sie dort anfangen dürfen zu arbeiten, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Zwischen den für diese Tests erforderlichen Abstrichen müssen mindestens 48 Stunden liegen.

Die Regelung gelte für Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten und für Unternehmen, in denen mehr als 30 Prozent der dort tätigen Personen Leiharbeiter oder Beschäftigte eines Werkunternehmers seien. Betroffen seien auch Leiharbeiter, die innerhalb der vergangenen 14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit in einer anderen Arbeitsstätte tätig gewesen seien. "Liegen keine negativen Tests vor, dürfen sie nicht beschäftigt werden."

"Wir wollen damit das Risiko eines Eintrages des Virus aus anderen Schlachthöfen verringern, insbesondere vor dem Hintergrund der Tätigkeit von Leiharbeitskräften", erklärte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Er appellierte erneut an die Unternehmen, ihrer Verantwortung für die Beschäftigen nachzukommen und Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen umzusetzen.

Im Mai hatte Garg bereits Tests in allen sechs großen Schlachthöfen in Schleswig-Holstein angeordnet. Zuvor waren im Umfeld des Vion-Schlachthofs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) rund 140 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Vion hatte daraufhin den Betrieb vorübergehend eingestellt. In Nordrhein-Westfalen sind zuletzt mehr als 1500 Beschäftigte des Tönnies-Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück positiv getestet worden.