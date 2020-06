Kiel

Polizei verliert bei Einsatz schussbereite Pistole

26.06.2020, 10:51 Uhr | dpa

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat bei einem Einsatz im Raum Quickborn/Norderstedt in der Nacht zum Freitag eine schussbereite Pistole verloren. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wurde die Waffe trotz sofort eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen bisher nicht gefunden. Beim Auffinden dürfe die scharfe Waffe nicht berührt oder an sich genommen werden, warnte das LKA. Ein Finder solle sich sofort bei der Polizei melden. "Sollte dies unterbleiben, machen sich Finder nicht nur strafbar, sondern gefährden sich und andere."