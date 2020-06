Kiel

Günther besucht die Jüdische Gemeinde Kiel und Region

30.06.2020, 03:21 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will heute die Jüdische Gemeinde Kiel und Region besuchen. Dabei will die zweitgrößte jüdische Gemeinde des nördlichsten Bundeslandes dem CDU-Politiker auch eine Fotoausstellung über deren inhaltliche Arbeit zeigen. Die seit Ende 2004 eigenständige Gemeinde hat etwa 440 Mitglieder, wie Geschäftsführerin Viktoria Ladyshenski sagte. Diese leben nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern kommen beispielsweise auch aus Rendsburg, Neumünster oder Schönkirchen (Kreis Plön).