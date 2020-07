Kiel

Günther: Schleswig-Holstein-Weg in Krise viel beachtet

01.07.2020, 06:05 Uhr | dpa

Mit der ungewöhnlich engen Einbeziehung der Opposition in Entscheidungen zur Bewältigung der Corona-Krise ist Schleswig-Holstein laut Ministerpräsident Daniel Günther in dieser Form einen Sonderweg gegangen. "In keinem anderen Bundesland hat der Oppositionsführer an Kabinettssitzungen teilgenommen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind da einen Schleswig-Holstein-Weg gegangen, der viel beachtet wurde."

In der Anfangsphase der Krise war SPD-Fraktionschef Ralf Stegner nach Absprache mit Günther bei mehreren Sitzungen des Jamaika-Kabinetts von CDU, Grünen und FDP dabei. Wesentliche Entscheidungen trug er mit. Mittlerweile sind die Fronten zwischen Regierung und Koalition wieder klarer.