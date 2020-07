Kiel

Bewährungsstrafe für Fußball-Fan nach Randale

01.07.2020, 14:45 Uhr | dpa

Wegen Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat das Amtsgericht Kiel am Mittwoch einen 54-jährigen Fußball-Fan zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der Mann 3000 Euro an das Erholungswerk der schleswig-holsteinischen Polizei zahlen. Der Staatsanwalt hatte zwölf Monate gefordert, der Verteidiger eine Geldstrafe.

Nach Feststellungen des Gerichts randalierte der nicht vorbestrafte Angeklagte während des letzten Spiels der Drittliga-Saison im Mai 2017 zwischen Holstein Kiel und dem Halleschen FC im Gästeblock. Demnach versuchte er unter anderem eine gefüllte 240-Liter-Mülltonne sowie Teile eines Bauzaunes gemeinsam mit anderen auf Polizeibeamte zu werfen. Die Mülltonne wurde nur durch einen zwischen den beiden Blöcken gespannten Gurt gebremst, so dass niemand verletzt wurde.

Der in Dessau geborene und in Mölln lebende Mann war nach Angaben von Oberstaatsanwalt Alexander Ostrowski teilweise geständig. Die Strafe wurde gemildert, weil er zur Tatzeit nach eigenen Angaben stark betrunken war, was auf Videos auch erkennbar gewesen sei. Nach der Partie feierten die Kieler den Aufstieg in die 2. Bundesliga.