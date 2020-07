Kiel

Erste Kreuzfahrten starten ab Mitte August von Kiel aus

09.07.2020, 16:43 Uhr | dpa

Mitte August soll der Kreuzfahrtbetrieb auch in Kiel wieder beginnen. Von dort aus startet die "Aidablu" am 16. August. "Die ersten Reisen finden mit einer angepassten Passagierkapazität und ohne Anlauf eines weiteren Hafens statt", teilte das Kreuzfahrtunternehmen Aida am Donnerstag mit. Buchungen sind bereits möglich. Bereits am 5. August beginnt von Hamburg aus eine Aida-Kreuzfahrt in die Nordsee.

Die ersten Schiffe sollen mit deutlich weniger Passagiere als üblich ablegen. Verbunden sind die ersten Reisen mit umfangreichen Abstands- und Hygieneregeln an Bord. Außerdem sind Covid-19-Schnelltests an Bord. Passagiere müssen vor ihrer Reise digitale Gesundheitsfragebögen ausfüllen. An Bord sind auch Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme sowie beschränkte Kapazitäten für Restaurants, Bars und Theater geplant. Maskenpflicht gibt es in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren. Die Maximalauslastung liegt bei 60 Prozent.

Nach Angaben des Seehafen Kiel soll die "Aidablue" am Ostseekai liegen. Zur Abfertigung der Passagiere werden dort beide Terminals genutzt, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Durch das neue Terminal sei es möglich, die Mindestabstände einzuhalten. Möglicherweise kommen noch weitere Abfahrten von Kiel aus in diesem Jahr hinzu. "Mehrere Reedereien stehen in den Startlöchern", sagte der Sprecher.

Die Kreuzfahrtindustrie hat gemeinsam mit deutschen Behörden und Hafenverwaltungen ein Corona-Hygienekonzept erarbeitet. Die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten soll demzufolge in drei Phasen eingeteilt werden, die die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. In der ersten Phase sollen die ersten Schiffe von Hamburg, Rostock, Kiel oder Bremerhaven aus mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum an Bord starten können. In der zweiten Phase dürfen schließlich auch ausländische Häfen angefahren werden und in der dritten sollen die Reedereien zu ihrer gewohnten Routengestaltung zurückkehren können.