Kiel

Trainingsstart für Holstein Kiel am 6. August

10.07.2020, 18:41 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat kurz nach Bekanntgabe des Rahmenterminkalenders für die neue Saison seinen Trainingsstart terminiert. "Die Mannschaft wird für PCR-Tests und Leistungsdiagnostik am 3. August erstmals wieder zusammenkommen. Der Trainingsauftakt ist für den 6. August vorgesehen", sagte Sportchef Uwe Stöver am Freitag und ergänzte: "Wir werden die bestehenden Kontakte hinsichtlich etwaiger Testspiele nun intensivieren können."

Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga starten jeweils am 18. September in die Saison. Eine Woche zuvor ist die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt. Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag festgelegt.