Kiel

Hamburg-Lübeck-Wochenend-Züge früher im Halbstundentakt

15.07.2020, 16:18 Uhr | dpa

Reisende steigen in einen Regionalexpress. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Regionalexpress-Züge zwischen Hamburg und Lübeck sollen vom nächsten Jahr an auch am Wochenende im Halbstundentakt fahren und damit nicht erst wie bisher vorgesehen ab Ende 2022. Dies haben nach Angaben des Kieler Verkehrsministeriums vom Mittwoch Staatssekretär Thilo Rohlfs und Hamburgs Verkehrsstaatsrat Martin Bill vereinbart.

Die Züge seien an Wochenenden stark ausgelastet, hieß es zur Begründung. Dann fahren sie bisher stündlich, während sie montags bis freitags halbstündlich unterwegs sind. Angesichts der Corona-Pandemie soll dies künftig auch an den Wochenenden der Fall sein. Demnach sollen die Züge ab 2021 zwischen Hamburg und Lübeck samstags von 7.00 bis 21.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 20.00 Uhr im Halbstundentakt rollen. Die Deutsche Bahn prüfe, ob die Taktausweitung schon zum Fahrplanwechsel im Dezember des laufenden Jahres umgesetzt werden kann.