Kiel

Schleswig-Holstein hat fünf Grünbrücken für Wildtiere

19.07.2020, 11:18 Uhr | dpa

Grünbrücken helfen Wildtieren trotz des massiven Straßenverkehrs, in unserer Kulturlandschaft mobil zu sein. In Schleswig-Holstein gibt es derzeit fünf große Grünbrücken, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilte. Die wichtigen Verbindungen zwischen zwei Naturgebieten sind auf der A7 bei Brokenlande und bei Clashorn, der A20 bei Hainholz, der A21 bei Kiebitzholm sowie der A 24 bei Segrahn. Die Grünbrücken sind nicht nur wichtig, um Wildunfälle zu vermeiden. Sie wirken nach LBV-Angaben "grundsätzlich multifunktional". Denn: "So können auch flugunfähige Insekten im Fell von Wildtieren über die Brücke geführt werden."

Der Standort einer Grünbrücke muss dem Naturschutzbund Nabu zufolge allerdings sorgfältig ausgewählt werden. "Da viele Wildtiere die Nähe des Menschen meiden, sollten Siedlungsflächen daher so fern wie möglich liegen", sagte ein Nabu-Sprecher der dpa. Durch Untersuchungen mit Wildtierkameras sei festgestellt worden, dass die Brücke meist stundenlang von Wildtieren verwaist blieb, wenn sich dort vorher Menschen aufgehalten hatten.