Kiel

Wegen Corona-Fällen in Imbiss: Über 400 Gäste kontaktiert

22.07.2020, 14:00 Uhr | dpa

Nach den sechs Corona-Fällen in der Belegschaft eines Kieler Imbisses sind auch die übrigen der 15 Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich am Donnerstag vorliegen, wie eine Sprecherin der Stadt Kiel am Mittwoch sagte. Das gesamte Personal befindet sich weiter in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt nimmt unterdessen Kontakt zu den mehr als 400 Gästen auf, die in der Woche vor Schließung des Ladens am Montag in dem Imbiss gegessen haben. Die Mitarbeiter erkundigen sich über den Gesundheitszustand der Betroffenen, sagte die Sprecherin. Sie hätten aber keinen näheren Kontakt zu den Mitarbeitern gehabt. Gäste würden in dem Laden im Hauptbahnhof nicht bedient, sondern holten sich das Essen am Tresen ab.

Nach Angaben der Stadt leben zwei der Infizierten in Kiel und zwei im Kreis Plön. Weitere Beschäftigte kommen aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg.