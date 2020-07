Kiel

Probleme bei Kündigungen von Fitnessstudio-Verträgen

24.07.2020, 11:54 Uhr | dpa

Mehrfach haben sich Nutzer von Fitnessstudios in Schleswig-Holstein nach Schließung der Läden in der Corona-Krise wegen Problemen mit Vertragskündigungen an die Verbraucherzentrale gewandt. In einem Fall hatte ein Mitglied eines Lübecker Fitnessclubs seinen über 24 Monate laufenden Vertrag fristgerecht zum 31. Januar 2021 gekündigt, wie die Verbraucherzentrale am Freitag mitteilte. Das Studio habe die Kündigung aber erst zum 30. April bestätigt - also mit drei Monaten kostenpflichtiger Verlängerung.

Laut Verbraucherzentrale sind solche kostenpflichtigen Vertragsverlängerungen rechtlich aber nicht zulässig. "Vertrag ist Vertrag - dieser alte Grundsatz gilt auch in Corona-Zeiten."

Betroffenen raten die Verbraucherschützer, für einen Nachweis zu sorgen, dass die Kündigung fristgerecht erfolgte. Dies könne durch persönliche Abgabe und das Einfordern eines Eingangsstempels auf einer Kopie geschehen oder die Versendung als Einschreiben mit Rückschein. In einem zweiten Schritt könnten Verbraucher die Zahlung ab dem Zeitpunkt einstellen, an dem die fristgerechte Kündigung gilt. Zusätzlich könnten Betroffene vom Fitnessstudio Auskunft über die Rechtsgrundlage des Vorgehens einfordern.