Keine weiteren Corona-Fälle in Kieler Hauptbahnhof-Imbiss

24.07.2020, 16:36 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in einem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof liegt weiter bei sechs. Es lägen keine weiteren positiven Tests der übrigen Mitarbeiter vor, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Nach den sechs Fällen in der Belegschaft waren auch die übrigen der 15 Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat telefonisch Kontakt zu den mehr als 400 Gästen aufgenommen, die in der Woche vor Schließung des Ladens am Montag in dem Imbiss gegessen haben.