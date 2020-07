Kiel

Fünf neue Corona-Teststellen im Norden

30.07.2020, 11:52 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteiner können sich nach der Rückkehr aus dem Ausland von Freitag an fünf zusätzlichen Stellen kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Dies kündigte Gesundheitsminister Heiner Garg am Donnerstag in Kiel an. Als Orte nannte der FDP-Politiker den Kieler Hafen, Lübeck, den Fährhafen in Puttgarden auf Fehmarn, die Raststätte Ellund am Grenzübergang nach Dänemark an der A7 und den Busbahnhof in Neumünster.

Mit einem Testergebnis ist Garg zufolge in der Regel nach 24 Stunden zu rechnen. Er betonte, dass Rückkehrer aus Risikogebieten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in Quarantäne gehen und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden müssen. Andernfalls drohe ein Bußgeld. Die neuen Teststationen können nach Angaben des Ministers täglich jeweils rund 200 Tests erledigen. Garg richtete an die Bürger den dringenden Appell, das Abstandsgebot und die anderen Hygieneregeln einzuhalten. Die deutlich steigenden Infektionszahlen in jüngster Zeit hätten auch mit einer schleichend wachsenden Sorglosigkeit mancher Menschen zu tun.