Kiel

Erster Kreuzfahrt-Start der Saison in Kiel

03.08.2020, 14:53 Uhr | dpa

Mit coronabedingter mehrmonatiger Verspätung hat der Kieler Seehafen seine Kreuzfahrtsaison begonnen. Am Ostseekai wurde am Montag "Mein Schiff 1" von Tui Cruises abgefertigt. Die Reise bis zum Freitag führt zum Oslofjord und besteht nur aus Seetagen. Am frühen Nachmittag gaben die ersten Passagiere ihre Koffer ab. Sie mussten Gesundheitsfragen beantworten und ihre Körpertemperatur messen lassen. "Wir freuen uns, dass es losgeht", sagte Hafen-Geschäftsführer Dirk Claus vor der für 21.30 Uhr geplanten Abfahrt. "Reederei, Hafen und Behörden haben in enger Abstimmung auf diesen Neustart hingearbeitet."

Um die Corona-Abstandsregeln wahren zu können, wurde die Passagierkapazität an Bord zum Start auf maximal 60 Prozent begrenzt. Für die erste Reise hatten laut Hafen weniger als 1000 Passagiere gebucht. Maximal kann das Urlauberschiff 2900 Fahrgäste mitnehmen.

Tui Cruises hatte mit medizinischen Experten ein Gesundheits- und Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs entwickelt. Der Kieler Hafen bezieht beide Terminalgebäude am Ostseekai in die Abfertigung nur eines Schiffes ein. So können die Gepäckaufgabe, das Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens, Check-in, Sicherheitskontrolle und Boarding räumlich voneinander getrennt werden. "Das zweite Terminalgebäude erweist sich in der jetzigen Situation als großer Vorteil", sagte Geschäftsführer Claus. Der Terminal-Neubau am Ostseekai war im Frühjahr fertiggestellt worden.

Im Anschluss an die erste Kurzreise der Saison unternimmt "Mein Schiff 1" vier siebentägige Panoramafahrten zu den norwegischen Fjorden, die jeden Freitag im August am Ostseekai starten. Für 2020 waren ursprünglich 198 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Kiel gemeldet. Mit mehr als 900 000 Passagieren wurde kalkuliert. Das neue Konzept sieht vor, dass zunächst jeweils nur ein großes Kreuzfahrtschiff am Ostseekai anlegt.