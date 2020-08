Kiel

Aufregung um Ausschreibung für neues Staatskanzleigebäude

05.08.2020, 14:10 Uhr | dpa

Mit einer Internet-Ausschreibung für den Umbau eines Gebäudes in Kiel zu einem neuen Sitz der Staatskanzlei hat Schleswig-Holsteins Gebäudemanagementgesellschaft GMSH für Aufregung gesorgt. "Es handelt sich um einen Verfahrensfehler der GMSH", erklärte eine Sprecherin des Finanzministeriums. Das "Flensburger Tageblatt" hatte am Mittwoch über die Ausschreibung berichtet. Demnach seien die Kosten für grundlegende Sanierungsarbeiten am ehemaligen Wehrbereichskommando Küste zur Unterbringung der Staatskanzlei mit vorläufig 21,85 Millionen Euro angegeben worden. Mittlerweile wurde die Ausschreibung laut Finanzministerium offline gestellt.

Die GMSH äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch nicht und verwies auf das übergeordnete Finanzministerium. "Von einem Koalitionskrach kann überhaupt keine Rede sein", sagte Regierungssprecher Peter Höver der dpa angesichts der Zeitungsberichterstattung. "Finanzministerium und Staatskanzlei hatten sich am Dienstag gemeinsam und im völligen Einvernehmen auf eine Aufhebung der Ausschreibung verständigt."