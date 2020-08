Kiel

Land verhängt 150 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer

07.08.2020, 15:22 Uhr | dpa

Auch Schleswig-Holstein bittet Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen künftig mit einem Bußgeld von 150 Euro zur Kasse. Das gilt zudem für Kunden in Geschäften und für Besucher von Pflegeheimen, die trotz wiederholter Aufforderung keinen Mund-Nasen-Schutz anlegen. Dies hat die Landesregierung am Freitag beschlossen. Die Regelung ist analog zum Bußgeld bei wiederholter Missachtung des Abstandsgebotes. Wer aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung keine Maske tragen kann, bleibt von der Pflicht ausgenommen.

Für Rückkehrer aus Risikogebieten führt das Land eine Zwei-Test-Regelung ein. Demnach können Betroffene die grundsätzlich geltende Quarantäne von 14 Tagen dadurch deutlich verkürzen, dass sie nach der Einreise im Zeitraum von mindestens fünf Tagen zwei negative Testergebnisse vorlegen. Der zweite Test darf frühestens fünf Tage nach der Einreise vorgenommen werden. Damit folge Schleswig-Holstein dem dringenden Rat von Experten, hieß es. Ein einzelner Test stelle nur eine Momentaufnahme dar, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Die durchschnittliche Inkubationszeit betrage fünf Tage. Ziel der Anpassung der Quarantäneverordnung sei es, den Schutz der Rückkehrenden und der im Land Gebliebenen deutlich zu verbessern.

Die bestehende Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde bis zum 30. August verlängert. Aufgrund der zuletzt wieder deutlich gestiegenen Infektionszahlen rückte die Landesregierung von der ursprünglichen Absicht ab, jetzt weitere Lockerungen vorzunehmen, zum Beispiel für Veranstaltungen. Diskotheken und Bordelle bleiben geschlossen.