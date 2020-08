Kiel

Das neue Schuljahr beginnt in Schleswig-Holstein

10.08.2020, 01:42 Uhr | dpa

Unter Corona-Schutzmaßnahmen startet heute in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr. Möglichst viele der rund 363 000 Schüler sollen wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich bekommen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) spricht von der Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Corona-Bedingungen. Das Ministerium empfiehlt Schülern und Lehrern dringend, in den ersten zwei Wochen eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen - auch während des Unterrichts. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sind davon ausgenommen. Erneute Schulschließungen wie im Frühjahr sollen unbedingt vermieden werden.

Eine Maskenpflicht in der Schule, wie sie andere Länder haben, lehnt Prien als zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig und nicht verfassungskonform ab. Im Falle von Corona-Ausbrüchen in Regionen oder Schulen soll ein Corona-Reaktionsplan den Schulen konkrete Handlungsorientierungen geben. So ist die Grundschule in Rantrum bei Husum wegen einer infizierten Lehrerin zunächst für die kommende Woche geschlossen worden. Negative Testergebnisse der Kollegen könnten aber dafür sorgen, dass die Schüler möglicherweise schon früher wieder in den Unterricht dürfen.

In Mecklenburg-Vorpommern mussten am Freitag - in der ersten Woche des neuen Schuljahres - zwei Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen werden. Das Bundesland war als erstes nach den Sommerferien ins neue Schuljahr gestartet, gefolgt von Hamburg.