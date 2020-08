Kiel

Kiel bleibt größte Stadt Schleswig-Holsteins

17.08.2020, 08:48 Uhr | dpa

Die Landeshauptstadt Kiel ist weiterhin die bevölkerungsreichste Stadt Schleswig-Holsteins. Mit 246 794 Einwohnern leben hier gut 30 000 mehr Menschen als in der Hansestadt Lübeck. Für Lübeck wurde zum 31. Dezember 2019 eine Bevölkerung von 216 530 ermittelt, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. In beiden Städten sank die Zahl der Einwohner jedoch um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Kiel ist dieses Minus vor allem auf einen negativen Saldo aus Zu- und Fortzügen zurückzuführen. In Lübeck basiert es nach Angaben der Statistiker auf dem Verhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen.

Flensburg als drittgrößte Stadt des Landes ist im Jahresverlauf hingegen leicht um 0,7 Prozent gewachsen und zählte zum Stichtag 90 164 Einwohner. Auf Platz vier rangiert unverändert Neumünster mit 80 196 Bewohnerinnen und Bewohnern (plus 0,9 Prozent). Die kreisfreie Stadt liegt damit weiterhin vor Norderstedt, wo 79 357 Menschen lebten (plus 0,3 Prozent).