Kiel

Fast 800 Beschwerden gegen Abrisspläne für Akw Brokdorf

17.08.2020, 17:02 Uhr | dpa

Sie sind gegen Atomenergie und zugleich gegen die Abrisspläne für das Akw Brokdorf. Vertreter des Naturschutzverbandes BUND und der Initiative Brokdorf-akut überbrachten am Montag in Kiel dem Umweltministerium Einwendungen gegen die vom Betreiber PreußenElektra vorgelegten Pläne zum Abriss des Kraftwerks an der Elbe. Dessen Laufzeit geht Ende nächsten Jahres zu Ende. Initiativensprecher Karsten Hinrichsen brachte nach eigenen Angaben nahezu 800 Einwendungen mit. Staatssekretär Tobias Goldschmidt sagte eine sorgfältige Prüfung zu.

Die Einwendungsfrist lief am Montag aus. Seit Mitte Juni hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Antragsunterlagen einzusehen und Stellungnahmen abzugeben. Der sogenannte Erörterungstermin, auf dem die Einwendungen diskutiert werden können, wurde wegen der Corona-

Pandemie von Oktober dieses Jahres nach jetzigem Stand auf Februar 2021 verschoben. "Der Strahlenschutz steht auch bei der Stilllegung und dem Abbau eines Kernkraftwerks immer im Vordergrund", hatte Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) zum Start der Öffentlichkeitsbeteiligung erklärt. PreußenElektra hatte im Dezember 2017 den Stilllegungs- und Abbauantrag gestellt.

Der BUND wirft dem Betreiber vor, den Abriss zu schnell angehen und Kosten minimieren zu wollen. Hektik könne ein erhöhtes Strahlenrisiko für Arbeiter bewirken, da die rund 750 Brennelemente nach der Akw-Abschaltung noch bis 2026 im Abklingbecken liegen müssten, sagte Atomexperte Rainer Guschel. Eine effektive Dekontamination vieler Anlagenteile sei bis dahin kaum möglich. Zudem sei ein Endlager für die Brennelemente nicht in Sicht. Auch beim Hochwasserschutz gebe es Defizite. "Nehmen Sie die Bedenken der Bürger ernst", sagte Atomkraftgegner Hinrichsen. Das Unternehmen werde sich mit den Einwendungen auseinandersetzen müssen, sagte Staatssekretär Goldschmidt.