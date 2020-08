Kiel

Feuer an Kieler Schule: Polizei vermutet Brandstiftung

20.08.2020, 06:59 Uhr | dpa

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zu einem Brand an einer Schule in Kiel ausgerückt. Das Feuer habe sich von einem Schuppen schnell auf ein Nebengebäude der Schule ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Beide Gebäude seien dadurch stark beschädigt worden. Die Ermittler gingen zunächst von Brandstiftung aus. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die betroffenen Gebäude wurden zunächst beschlagnahmt. Ob der Unterricht an der Schule stattfinden kann, war noch unklar.