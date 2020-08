Kiel

Landesrechnungshof mahnt Regierung zur Ausgabendisziplin

21.08.2020, 10:39 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesrechnungshof fordert von der Landesregierung Ausgabendisziplin. Die öffentlichen Haushalte seien stark von der Corona-Pandemie betroffen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde. "Sie geraten von zwei Seiten unter Druck: durch das Wegbrechen der Steuereinnahmen und durch die Corona-bedingten Mehrausgaben."

Allein 2020 fehlten in der Landeskasse voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro, weil die Wirtschaft so stark eingebrochen ist, erläuterte der Rechnungshof. Den Prognosen zufolge seien bis 2024 jährlich rund 500 Millionen jährlich an Steuermindereinnahmen zu erwarten. "Diese fehlenden Einnahmen kann die Landesregierung nicht Jahr für Jahr nur durch neue Schulden finanzieren", sagte Rechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer. "Sie muss vielmehr ihre Ausgaben an die geringeren Einnahmen anpassen." Das Land müsse bei den Ausgaben Schwerpunkte setzen, sagte Schäfer der Deutschen Presse-Agentur.

"Zu Recht weist der Landesrechnungshof darauf hin, dass angesichts der Corona-Pandemie große finanzielle Herausforderungen auf den Landeshaushalt zukommen", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). "Die klaren Worte des Rechnungshofs sind hilfreich, um für die schwierige Haushaltssituation zu sensibilisieren."