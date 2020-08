Freiburg im Breisgau

DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen Rielasingen-Arlen

22.08.2020, 19:18 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trifft in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Vier Jahre nach dem Premierenerfolg gewann der Fünftligist am Samstag in Freiburg durch ein 3:0 (1:0) im Finale zum zweiten Mal den südbadischen Pokal und löste damit das Ticket für den DFB-Pokal. Die erste Hauptrunde wird vom 11. bis 14. September ausgespielt. Die genauen Spieltermine werden noch festgelegt.