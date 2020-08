Kiel

Kieler CDU-Fraktionschef für Söder als Kanzlerkandidat

25.08.2020, 15:15 Uhr | dpa

Der Kieler CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch wünscht sich den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Es wäre seine persönliche Favoritenkonstellation, mit Söder als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl zu gehen, sagte Koch am Dienstag in Kiel. Es müsse nicht zwingend sein, dass der künftige CDU-Vorsitzende auch der Kanzlerkandidat der Union wird. Es könnte auch ein Vorsitzender gewählt werden, der nicht diesen Anspruch erhebt.

Ob sich ein solches Paket schnüren lasse, sei offen, sagte Koch, aber: "Das wäre meine Wunschkonstellation." Söder mache in der Corona-Krise einen hervorragenden Job. Auch wenn nicht alles perfekt gelaufen sei, könnte der CSU-Vorsitzende Kanzlerkandidat werden. Um den CDU-Vorsitz bewerben sich nach derzeitigem Stand der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef der Union im Bundestag, Friedrich Merz, und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.