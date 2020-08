Kiel

Regierungserklärung zum Unterricht unter Corona-Bedingungen

26.08.2020, 02:46 Uhr | dpa

Die Situation an den Schulen in Schleswig-Holstein dominiert an diesem Mittwoch (ab 10.00 Uhr) die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause. Zum Auftakt wird Bildungsministerin Karin Prien eine Regierungserklärung abgeben. Nach Einschätzung der CDU-Politikerin hat das neue Schuljahr angesichts der Corona-Bedingungen erfolgreich begonnen. Sie verwies darauf, dass bisher nur wenige Lerngruppen coronabedingt für kurze Zeit nicht an dem vor gut zwei Wochen wieder gestarteten Präsenzunterricht teilnehmen konnten. Kritik entzündete sich daran, dass Prien lange eine Maskenpflicht an den Schulen abgelehnt hatte. Mittlerweile muss dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Davon ausgenommen sind die Klassenräume.