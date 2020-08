Kiel

Rendsburger Kanaltunnel wird voll gesperrt

26.08.2020, 14:21 Uhr | dpa

Der Rendsburger Kanaltunnel wird in der Nacht vom 4. auf den 5. September von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens gesperrt. Die Sperrung der Unterführung unter dem Nord-Ostsee-Kanal sei notwendig, um die Betriebs- und Verkehrstechnik des Tunnels fertigzustellen, teilte die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung am Mittwoch in Kiel mit. Sollten die Arbeiten am 5. September morgens nicht abgeschlossen werden können, müsse der Tunnel auch noch in der Folgenacht zum 6. September erneut von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt werden. Für den Zeitraum der Vollsperrung sollen Verkehrsteilnehmer über die Autobahn 7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen.