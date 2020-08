Kiel

Color Line: Keine regelmäßige Fahrten von Kiel nach Oslo

26.08.2020, 17:01 Uhr | dpa

Die norwegische Reederei Color Line unterbricht in der Corona-Pandemie von Freitag an erneut den regelmäßigen Fährbetrieb zwischen Kiel und Oslo. Ausschlaggebend sei die Empfehlung des norwegischen Gesundheitsamtes (FHI), eine Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland einzuführen, wie die Reederei am Mittwoch mitteilte. Es werde erwartet, dass die norwegische Regierung dieser Empfehlung kurzfristig folgt. "Wir bitten um Verständnis. Infektionssicherheit hat für uns höchste Priorität", sagte Color-Line-Chef Trond Kleivdal. Wie lange die Unterbrechung dauert, noch nicht fest. Die Reederei sei in einem engen Austausch mit den norwegischen und deutschen Behörden.

Die Schiffe "Color Magic" und "Color Fantasy" werden den Angaben der Reederei zufolge weiterhin regelmäßig in Kiel zu sehen sein. Sie verkehren ab Oslo ausschließlich als Ostsee-Kreuzfahrt ohne Landgang.

Der Fährverkehr von und nach Norwegen wird mit der Superspeed-Verbindung zwischen dem dänischen Hirtshals und den norwegischen Häfen Kristiansand und Larvik bedient. "So stellen wir sicher, dass alle Reisende trotz der Unterbrechung der Kiel-Oslo-Route ein verlässliches Angebot einer Reisemöglichkeit zwischen Norwegen und anderen Ländern haben", sagte Kleivdal. Der Frachtverkehr zwischen Deutschland und Norwegen sowie zwischen Dänemark und Norwegen werde von Color Line planmäßig aufrechterhalten.

Die Reederei hatte erst Mitte Juli nach rund viermonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wieder deutsche Passagiere für ihre Fahrten zwischen Oslo und Kiel an Bord genommen. Bereits seit Mitte Juni fuhren die "Color Fantasy" und die "Color Magic" wieder auf der Strecke Oslo-Kiel. Sie nahmen aber nur norwegische Passagiere mit.