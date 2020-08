Kiel

Kieler Landtag berät über Innenstädte und Klimaschutz

27.08.2020, 01:54 Uhr | dpa

Die Situation der Innenstädte in Schleswig-Holstein beschäftigt heute den Landtag. Auslöser der Debatte ist die angekündigte Schließung von Kaufhäusern der Kette Galeria Karstadt Kaufhof. Betroffen von den Plänen sind Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Flensburg. Nur das Haus in Kiel soll bestehen bleiben. Die SPD fordert ein Sofortprogramm, um eine Verödung der Innenstädte zu vermeiden. Am Nachmittag rückt der Klimaschutz in den Fokus. Die Grünen haben erklärt, sie wollten bei den Klimaschutzzielen zulegen. Ein weiteres Thema sind die Kosten für Lernmittel der Schüler.