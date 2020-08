Kiel

Holstein Kiel unterliegt im Trainingslager Twente Enschede

29.08.2020, 18:26 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Samstag ein Testspiel beim niederländischen Ehrendivisionär FC Twente Enschede mit 2:3 (0:2) verloren. Die Tore für die Schleswig-Holsteiner erzielten Benjamin Girth (80. Minute) und Daniel Hanslik (87.). Die Partie zum Abschluss des Trainingslagers der Kieler in Wageningen war der Öffentlichkeit zuvor nicht bekanntgegeben worden, weil die niederländischen Behörden das aus Corona-Schutzgründen untersagt hatten.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich spielbestimmender", sagte Trainer Ole Werner. In der ersten Halbzeit kam sein Team nicht wie gewünscht ins Spiel. "Uns fehlte nach den Tagen im Trainingslager die Intensität, um in Ballnähe Zugriff zu bekommen", meinte der Coach. Nach dem 2:5 gegen eine B-Mannschaft von Ajax Amsterdam am vergangenen Mittwoch war es für die Kieler die zweite Niederlage im Trainingscamp.