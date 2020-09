Kiel

300 Insolvenzanträge: Sondereffekt durch Corona-Regeln

01.09.2020, 11:58 Uhr | dpa

Die Amtsgerichte in Schleswig-Holstein haben für das erste Halbjahr 296 Anträge auf Unternehmensinsolvenz entschieden. Das waren 23 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Unternehmen derzeit nicht sofort Insolvenz anmelden müssen, wenn sie überschuldet oder zahlungsunfähig sind. Die Pflicht dazu ist wegen der Corona-Krise seit 1. März ausgesetzt. Deshalb wird für den Herbst eine verspätete Insolvenzwelle erwartet.

Mindestens 1633 Arbeitnehmer waren laut Statistikamt im ersten Halbjahr direkt von einer Unternehmensinsolvenz betroffen. Die insolventen Unternehmen schuldeten ihren Gläubigern knapp 190 Millionen Euro. Das waren im Durchschnitt knapp 640 000 Euro je Unternehmen. Am häufigsten wurden Insolvenzen im Baugewerbe gemeldet, gefolgt von Kfz-Betrieben. Nach dem Unternehmenssitz war der Kreis Pinneberg mit 44 Insolvenzen absolut am stärksten betroffen. Relativ gesehen lag der Kreis mit 3,4 Insolvenzen pro 1000 Unternehmen auf dem zweiten Platz hinter Dithmarschen (4,7). Die Quote für alle in Schleswig-Holstein ansässigen Unternehmen betrug 2,5.

Insgesamt wurden 2009 Anträge auf Insolvenzverfahren gemeldet, darunter 1314 auf Insolvenzen von Verbrauchern. Die voraussichtlichen Forderungen gegenüber Verbrauchern betrugen 53 Millionen Euro, 40 000 Euro pro insolventer Person.