Rede bei Corona-Demo: Nord-Grüne prüfen Parteiaussschluss

01.09.2020, 12:58 Uhr | dpa

Wegen einer Rede bei den Protesten gegen die staatliche Corona-Politik am Wochenende in Berlin erwägt der Landesverband der Grünen in Schleswig-Holstein den Ausschluss eines Mitglieds aus Flensburg. Es sei zu prüfen, ob der Auftritt des Kommunalpolitikers für einen Ausschluss reiche, sagte die Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Grüne David Claudio Siber hatte am Samstag die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung sowie die eigene Partei und Medien vehement kritisiert. Am Montagabend schloss ihn die Grünen-Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung bereits aus.

"Wir sind froh über die konsequente Haltung der Fraktion", sagte die Landesvorsitzende. Sie legte Siber nahe, die Grünen freiwillig zu verlassen. Schließlich habe er deutlich gemacht, wie wenig er mit der Partei übereinstimme. Am Samstag hatten sich mehrere Zehntausend Menschen in Berlin versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Dabei kam es vor dem Reichstagsgebäude auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.