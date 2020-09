Kiel

Touristen-Minus im Norden am geringsten in Deutschland

02.09.2020, 14:04 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Tourismusbranche ist nach Einschätzung von Minister Bernd Buchholz bisher weitgehend mit einem "blauen Auge" durch die Corona-Krise gekommen. Trotz teilweise dramatischer Einbußen stehe der Norden im Vergleich der Bundesländer ausgesprochen gut da, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Kiel. Zwar sei die Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr um 37,9 Prozent gesunken. Aber dies sei das geringste Minus aller Bundesländer. Im Juni betrug der Rückgang zum gleichen Vorjahresmonat noch 10,8 Prozent, bei fast 42 Prozent in Deutschland insgesamt.

Da die Zahlen für Juli und August voraussichtlich positiv ausfallen werden, rechne die Tourismus-Agentur für das gesamte Jahr mit einem moderaten Rückgang um fünf bis zehn Prozent, sagte Geschäftsführerin Bettina Bunge. Das zweite Halbjahr trage normalerweise 60 Prozent zum Gesamtvolumen bei.