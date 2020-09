Kiel

126. Kieler Woche startet bei gutem Segelwetter

05.09.2020, 20:04 Uhr | dpa

Besucher betrachten Regatta-Boote in der Marina der Kieler Woche in Schilcksee. Foto: Markus Scholz/dpa (Quelle: dpa)

Die Kieler Woche ist erfolgreich in ihre 126. Auflage durchgestartet. Zum Auftakt der Segelregatten waren die internationalen Jollenklassen und die Seesegler auf ihren Mittelstrecken gefordert. Kieler-Woche-Rekordsieger und 505er-Steuermann Wolfgang Hunger (Strande) liegt mit Vorschoter Holger Jess im Kampf um seinen 23. Titel nach drei Rennen auf Platz zwei. Der Auftakt der Regatten erfolgte bei gutem Segelwetter mit Windstärken von vier bis sechs.

Die unter strengen Hygieneauflagen und ohne Publikum im Olympia-Zentrum Kiel-Schilksee organisierte Kieler Woche ist das erste Segelgroßereignis, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie international ausgetragen wird. Mehr als 350 Starts sind geplant.

Am Samstagmorgen hatte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bei der Eröffnung betont, dass die Absage jederzeit eine Option bliebe, wenn die Infektions- und Sicherheitslage sie erforderlich machen sollten. Aber Kämpfer sagte auch: "Unser Ziel ist es zu zeigen, was machbar ist, wenn man sich konsequent an die Hygienevorschriften hält. Und wir gehen davon aus, dass es gelingt."