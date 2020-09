Kiel

Rekord-Duo schlägt bei Kieler Woche Siegkurs ein

06.09.2020, 19:11 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) – Kieler-Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger und Vorschoter Holger Jess haben am zweiten Tag der Kieler Woche die Führung in der schnellen Gleitjolle 505er übernommen. Damit hat der 60 Jahre alte Steuermann und zweimalige Olympia-Teilnehmer aus Strande seinen 23. Titel bei der weltgrößten Regattaserie ins Visier genommen. "Der Rekord bedeutet mir einiges, aber wichtig ist uns auch, einfach schön zu segeln. Das war am ersten Tag bei uns nicht der Fall, heute schon", sagte Hunger nach den Rängen eins, eins und drei.

Zur Halbzeit der viertägigen Wettfahrten in den internationalen Jollenklassen dankte Hunger den Veranstaltern: "Es ist klasse, dass die Kieler Woche stattfinden kann, dass sich so viele daran beteiligt haben, es möglich zu machen." Organisationsleiter Dirk Ramhorst konnte vermelden, dass es im Olympia-Zentrum Kiel-Schilksee an den ersten beiden Tagen der täglichen Temperaturmessungen nur fünf Verdachtsfälle gab. Diese wurden jedoch allesamt negativ auf eine mögliche Corona-Infektion getestet. "Wir hatten am Sonntag keine weiteren Fälle mehr, die wegen Temperaturauffälligkeiten in den Testlauf gingen", sagte Ramhorst.

Mehrere Stunden nachsitzen mussten infolge einer nachmittäglichen Flaute am Sonntag die 26 Crews der internationalen deutschen Seesegelmeisterschaft. Zur Halbzeit des Championats der sogenannten Big Boats führte in der Königklasse ORC 1 Axel Seehafers "Sportsfreund" vom Paderborner Yacht-Club vor Jens Kuphals "Intermezzo" vom Berliner Yacht-Club und Michael Berghorns "Halbtrocken 4.5" vom Kieler Yacht-Club.