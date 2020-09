"Smart Cities"

Kiel bekommt Millionen für Zukunftsprojekte

09.09.2020, 10:06 Uhr | dpa

Kiel wird eine "Smart City" und dafür vom Bund gefördert. Mit einer Millionensumme soll die Digitalisierung in der Stadt vorangetrieben werden.

Die Stadt Kiel und die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön erhalten eine Millionen-Summe an Fördergeldern für das Modellprojekt "Smart Cities". Seit 2019 unterstützt der Bund die Städte mit dem Programm.

Für die Entwicklung und Umsetzung digitaler Technologien soll Kiel 17,5 Millionen Euro erhalten. Zusammen mit den beiden umliegenden Kommunen soll eine interkommunale Kooperation gefördert werden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Kiel am Dienstag mit. An der Ausschreibung hatten sich 86 Städte, Kreise und Gemeinden sowie interkommunale Kooperationen aus ganz Deutschland beworben.

"Impuls für Digitalisierung"

32 Projekte wurden vom Bundesinnenministerium bekanntgegeben. Diese werden in diesem Jahr mit 350 Millionen Euro gefördert. Die Bundesregierung hatte im Rahmen des im Juni beschlossenen Konjunktur- und Zukunftspakets eine Aufstockung des Programmes um 500 Millionen Euro auf 820 Millionen Euro beschlossen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von einem "kraftvollen Impuls für die Digitalisierung unserer Kommunen".



Auch Lübeck wird in den nächsten Jahren mit insgesamt 13,5 Millionen Euro gefördert. Die Stadt werde die Summe in Einzelprojekte investieren, wie beispielsweise Sensortechnik und Bürgerbeteiligungssysteme. Damit soll ein großer Schritt in Richtung Effizienz, Fortschritt und Nachhaltigkeit gemacht werden.