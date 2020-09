Kiel

Günther für Aufnahme von Moria-Flüchtlingen

10.09.2020, 14:13 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen, die von dem Großbrand im Lager Moria auf Lesbos betroffen sind. "Wir sind als Land bereit, insbesondere Familien mit kleinen Kindern bei uns aufzunehmen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Hierfür brauchen wir schnell die notwendigen bundeseinheitlichen Voraussetzungen. Dies haben wir auch gegenüber dem Bundesinnenminister angemahnt."

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hatte am Mittwoch gesagt, Ressortchef Horst Seehofer (CSU) lehne eine Änderung der aktuellen Gesetzeslage ab. Nach offensichtlicher Brandstiftung war das Lager Moria auf der Insel Lesbos in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3000 Migranten mehr als 12 000 untergebracht.

"Wir sehen die bedrückenden Bilder aus Moria und wollen helfen", sagte der Kieler Regierungschef Günther. "Natürlich sollte eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage angestrebt werden, aber in dieser Situation möglichst schnell zu handeln, sehe ich als unsere humanitäre Pflicht an."