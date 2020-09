Kiel

Stegner hat Zweifel an Günthers Darstellungen zu Grote

10.09.2020, 15:40 Uhr | dpa

Ralf Stegner, SPD-Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hat Zweifel an Aussagen von Ministerpräsident Daniel Günther über dessen Gespräch mit Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (beide CDU) vor dessen Entlassung geäußert. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Äußerung des Ministerpräsidenten stimmt, geht gegen Null", sagte Stegner am Donnerstag zu einer Befragung beider im Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags am Mittwoch. Laut Günther hatte sein Ressortchef jeglichen schriftlichen Kontakt zu einem Reporter und einem Gewerkschafter zunächst geleugnet. Grote bestritt das.

Stegner bezweifelt die Angaben der Landesregierung zu den Umständen der Entlassung Ende April. "So wie der Ministerpräsident und die Regierung es dargestellt haben, kann es nicht sein", sagte der Oppositionsführer. Nach der Befragung von Günther, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), dem Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter und anderen Regierungsmitgliedern seien "neue Unwahrheiten" dazu gekommen. Regierungschef Günther warf er "gravierendes Führungsversagen" vor. Dessen "forsches Auftreten" zu Beginn sei im Verlauf der Sitzung insbesondere nach der Befragung von Grote "zusammengefallen wie ein Soufflé".

Kritisch sieht Stegner vor allem die Rolle der Kieler Staatsanwaltschaft. Durch deren Bericht hatte Günther Kenntnis von Chats zwischen Grote und einem Journalisten erhalten. Dieser hatte Screenshots davon an den damaligen Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, weitergeleitet. Sie wurden auf seinem Smartphone sichergestellt. Gegen den Beamten hat die Behörde Anklage wegen Geheimnisverrats erhoben. Er soll Informationen an den Reporter durchgestochen haben.

"Die Staatsanwaltschaft darf nur tätig werden bei Strafverfolgung", sagte Stegner. "Das war bei Herrn Grote definitiv nicht der Fall." Seiner Ansicht nach habe die Anklagebehörde in dem Fall des zweiten Bestra-Berichts - der die Chats von Grote enthält - entweder eigenmächtig oder auf Anordnung gehandelt. Im ersten Fall stelle sich die Frage der Aufsicht, die zweite Variante "wäre ein handfester politischer Skandal". Der SPD-Fraktionschef forderte deshalb einen Wechsel an der Spitze der Kieler Staatsanwaltschaft.