Kiel

Windjammerparade zur Kieler Woche

12.09.2020, 02:42 Uhr | dpa

Mit der traditionellen Windjammerparade erlebt die Kieler Woche heute ihren Höhepunkt für die Besucher der neuntägigen Veranstaltung. 120 Schiffe und Boote sind angemeldet. Führungsschiff ist die "Alexander von Humboldt II". Der Dreimaster war zuletzt 2012 an der Spitze des Feldes gefahren. Die Kieler Woche geht am Sonntag zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Ereignis von Ende Juni in den September verlegt.