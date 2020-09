Kiel

Tanzen auf Familienfesten wieder möglich

14.09.2020, 18:40 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind künftig wieder größere Märkte, eine größere Zuschauerzahl bei Sportveranstaltungen und der Tanz mit dem Partner auf der Familienfeier möglich. Die Landesregierung hat am Montag eine ganze Reihe von Lockerungen der Corona-Verordnung für den Freizeit-, Sport- und Veranstaltungsbereich beschlossen. Paarweise und mit Wahrung des Abstands zu anderen darf ab Samstag auf Familienfeiern wieder getanzt werden. "Das Infektionsgeschehen macht es jetzt möglich, dass wir auch hier wieder mehr ermöglichen. Es ist richtig und wichtig, das Tanzen stattfinden kann", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Die Obergrenze bei privaten Feiern drinnen bleibt jedoch bei 50 Personen.

Auf seiner Klausurtagung in Leck (Kreis Nordfriesland) beschloss das Kabinett zudem eine ganze Reihe weiterer Lockerungen im Freizeitbereich, die ebenfalls ab Samstag gelten. Die maximale Teilnehmerzahl auf Märkten und Messen wird von 750 auf 1500 Personen (außen) und von 250 auf 750 Personen (innen) erhöht. Erlaubt ist aber nur ein Teilnehmer je sieben Quadratmeter Fläche.

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum wie Vorträgen und Lesungen, im Kino, Theater oder bei Konzerten sind im Norden bis zu 50 Prozent der verfügbaren Plätze belegbar, bei einer Kapazität von mehr als 750 Plätzen (innen) und 1500 (außen) sind aber nur 25 Prozent erlaubt.

Gelockert werden auch die Regelungen für Whirlpools, Saunen oder vergleichbare Einrichtungen wie Infrarotkabinen. Es entfällt die Vorgabe, dass diese nur einzeln oder von Mitgliedern eines Haushaltes genutzt werden dürfen. Abstandsgebot und Kontaktverbot gelten aber weiter. Dampfbäder dürfen hingegen weiter nur einzeln oder von Mitgliedern eines gemeinsamen Haushalts genutzt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums begünstigt das feuchte Milieu das Überdauern von ausgeatmeten Tröpfchen in der Luft.

Schon bekannt war, dass Prostitution in Schleswig-Holstein wie auch in Hamburg ab diesem Dienstag wieder unter strengen Auflagen zulässig ist - allerdings nur in angemeldeten Prostitutionsstätten. "Wir wollen verhindern, dass die in der Prostitution Tätigen aufgrund wirtschaftlicher Notlagen in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und im Verborgenen größeren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind", sagte Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das gemeinsame Vorgehen solle Verlagerungen der Prostitution verhindern.

Sexuelle Dienstleistungen sind aber nur nach vorheriger Terminabsprache unter Erhebung der Kontaktdaten zulässig. Beide Seiten müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. "Zudem dürfen sexuelle Dienstleistungen nur von jeweils einer oder einem Prostituierten für jeweils eine Person erbracht werden." Verboten bleiben Sex gegen Geld außerhalb geschlossener Räume und in Fahrzeugen.

Ab Samstag dürfen die Sportvereine auch wieder deutlich mehr Zuschauer in ihre Stadien und Sporthallen lassen. Bis zu 25 Prozent aller Zuschauerplätze dürfen nach dem Beschluss des Kabinetts belegt werden. Die Hygienekonzepte sollen deshalb angepasst werden. Bisher durften nur maximal 500 Zuschauer zum Fußball, im Handball gab es keine Erlaubnis, Fans in die Hallen zu lassen. Die Regelung gilt nicht nur für Profi-, sondern auch für Amateurvereine im allen Sportarten.

"Wir haben gewissenhaft zwischen dem notwendigen Gesundheitsschutz und der Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen abgewogen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Das Kabinett vereinbarte eine entsprechende Überarbeitung der Corona-Bekämpfungsverordnung. "Alle Beteiligten zeigen aber eine große Bereitschaft, verantwortungsvoll mit künftigen Lockerungen umzugehen", sagte Günther.

Erste Profivereine sind Fußball-Drittligist VfB Lübeck, der am Samstag auf den 1. FC Saarbrücken trifft, und Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, der am Sonntag Bundesliga-Absteiger SC Paderborn erwartet. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat dagegen Pech. Der zweimalige deutsche Meister empfängt am Mittwoch in der Champions League Polens Meister KS Vive Kielce. Die Flensburger müssen dann noch ohne Zuschauer spielen.